Кількість загиблих у Києві активістів зросла до 28 осіб
07:46, 20 лютого 2014Політика
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З початку сутичок померло 28 осіб.
Кількість загиблих зростає
Станом на шосту годину ранку 20 лютого 2014 року з 10 години 20 хвилин 18 лютого до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста Києва за медичною допомогою звернулося 445 постраждалих під час сутичок у центрі столиці, 287 з них госпіталізовано, повідомляється на сайті МОЗ.
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З початку сутичок померло 28 осіб.
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