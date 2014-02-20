Президент Чехії засумнівався у запланованій зустрічі з Януковичем

У Празі перестали сприймати Януковича як партнера, повідомляє газета "Дзеркало тижня".

На брифінгу, який відбувся після засідання чеського камбіну у середу, 19 лютого, міністр закордонних справ Лубомир Заоралек зазначив, що відповідальність за те, що Україна опинилася на порозі громадянської війни, лежить на українській владі. Прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка на брифінгу сказав, що санкції, які передбачає прийнята його колегами резолюція, безперечно, поширюється і на президента України Віктора Януковича.

Деякі чеські коментатори припускають, що запрошення Януковича в Прагу на квітневий саміт Східного партнерства буде відкликано. Впевненості їм додає те, що посол України Борис Зайчук отримав у середу попередження від начальника міжнародного відділу секретаріату чеського президента Гінко Кмоничка: якщо кризу в Україні не буде ліквідовано мирним шляхом, візит Януковича можна вважати скасованим. Те ж саме вислухав український дипломат і у міністерстві закордонних справ.

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Президент Мілош Земан, у свою чергу, висловив сумнів щодо можливої зустрічі з першою особою країни, на вулицях якої ллється кров мирних жителів. "Волію, - сказав Земан, - щоб українські громадяни кидали бюлетені в урни, а самі в них не потрапляли".

У середу ввечері, коли стало відомо, що київська влада трактує Євромайдан як терористичну акцію і планує вжити заходів з допомогою регулярної армії, глава чеської дипломатії Лубомир Заоралек в інтерв'ю чеському телебаченню зазначив: "Така влада перестає бути нашим партнером".