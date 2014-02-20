Бесеску: Румунія готова прийняти близько 3,5 тис біженців з України

Румунія виступає за запровадження санкцій проти української влади

Сьогодні на Раді ЄС із закордонних справ у Брюсселі, центральною темою якої буде ситуація в Україні, Румунія погодиться із запровадженням санкцій відносно осіб, відповідальних за застосування надмірної сили у Києві

Про це заявив президент Румунії Траян Бесеску, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Всесвітню службу радіо Румунія.

Президент Румунії наголосив, що сьогодні зарано говорити про економічні санкції проти України, яка опинилася у надзвичайно складному економічному становищі.

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За його словами, Румунія готова прийняти приблизно 3500 біженців з України.

Водночас глава румунської держави знову закликав українського президента Віктора Януковича не застосовувати надмірну силу, а лідерів опозиції - відокремитися від екстремістських груп, які провокують сили правопорядку.

Раніше повідомлялося, Генсек ООН Пан Гі Мун закликав українську владу припинити використовувати надмірну силу проти мітингувальників.