Зустріч Януковича з главами іноземних МЗС перенесли з Адміністрації Президента

Зустріч Президента України Віктора Януковича з главами МЗС Польщі, Німеччини та Франції через загострення ситуації в Києві перенесена з Адміністрації Президента в інше місце.

Про це написав глава польського МЗС Радослав Сікорський на своєму Twitter.

”Чорний дим, вибухи та звуки пострілів навколо президентського палацу. Зустріч перенесена в інше місце. Чиновники в паніці", - пише він.

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Крім того, він опублікував фото, на якому зображені люди у військовій формі на фоні будинку, схожого на Адміністрацію Президента.

Трохи згодом він написав ще один твіт: «Назад до президентського палацу». Також він розмістив фотографію площі перед центральним входом до АП, яка повністю заставлена автобусами з правоохоронцями. На фото видно чорний дим з боку вул. Інститутської.