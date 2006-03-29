Коаліція ”За диктатуру Закону” опротестує результати голосування

Коаліція політичних сил України “За диктатуру Закону” має намір опротестувати результати парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер коаліції, голова Ліберально-демократичної партії патріотів України Сергій КРИЖАНІВСЬКИЙ на прес-конференції в УНІАН.

Він заявив, що коаліція "За диктатуру Закону" констатує численні системні порушення на виборах до Верховної Ради України та місцевих виборах у день голосування 26 березня 2006 року.

За словами С.КРИЖАНІВСЬКОГО, ці порушення мають суттєвий вплив на результати волевиявлення народу України і дають підстави говорити про березневі вибори 2006 року як незаконні.

"Україна не готова до пропорційної виборчої системи. Громадяни України змушені були записуватись до партійних списків, не розділяючи ідеології тієї чи іншої партії, або ж шукати інших можливостей, як потрапити до партійного списку. Не винятком була і оплата за певне місце. Таким чином, вони практично були позбавлені права бути обраними", – вважає С.КРИЖАНІВСЬКИЙ.

На його думку, оцінки спостерігачів від ОБСЄ, європейських інститутів, Росії та країн СНД про найдемократичніші вибори за всю історію України є заангажованими і свідчать про подвійні стандарти та про те, що триває боротьба систем, боротьба між Заходом та Сходом, Європою, США та Росією, для яких Україна є плацдармом для політичного та економічного впливу.

Коаліція має намір після офіційного проголошення результатів виборів подати позовну заяву до Вищого адміністративного суду України з вимогою визнати вибори незаконними, а також звернутися із заявою щодо цього до Президента України.