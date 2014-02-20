Снайпери стріляють у медиків, які виносять поранених з Майдану – «Свобода»

Снайпери стріляють у медиків, які виносять поранених з Майдану

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», про це заявив народний депутат від «Свободи» Юрій Сиротюк.

За його словами, внаслідок застосування силовиками вогнепальної зброї серед протестувальників дуже багато поранених і вбитих. Постраждалих несуть у готель «Україна».

«Фойє вже заповнено пораненими. Четверо людей вбито внаслідок прицільних вогнепальних поранень у голову та серце. Особу одного із загиблих вдалося встановити – це Голоднюк Устим Володимирович, 1994 року народження, з міста Збараж, Тернопільщина», - сказав він.

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Також, за словами Сиротюка, снайпери ведуть прицільний вогонь по медиках, які намагаються винести поранених. Біля барикади на Інститутській і досі перебуває багато постраждалих та вбитих.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Сиротюк повідомив, що з боку вулиці Інститутської, коли протестувальники підійшли до палацу Свободи, по людях відкрили вогонь з автоматичної зброї та гвинтівок СВД.

Дуже багато поранених і вбитих