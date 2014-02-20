Десятки бійців внутрішніх військ здалися в полон самооборони Євромайдану

Вони здаються під гарантії безпеки. Самооборона Майдану їм дає коридор через натовп і намагається забезпечити, щоб їх не побили, повідомляє РБК-Україна.

Бійці йдуть з Грушевського через Європейську площу на Майдан.

У полон потрапили, як зазначається, «рядові військовослужбовці», офіцерів, серед них не спостерігається.