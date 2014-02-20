Десятки бійців внутрішніх військ здалися в полон самооборони Євромайдану
12:17, 20 лютого 2014Політика
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Десятки бійців внутрішніх військ з вулиці Грушевського здалися в полон самообороні Євромайдану.
Бійці ВВ стали здаватися в полон, @ChristopherJM
Вони здаються під гарантії безпеки. Самооборона Майдану їм дає коридор через натовп і намагається забезпечити, щоб їх не побили, повідомляє РБК-Україна.
Бійці йдуть з Грушевського через Європейську площу на Майдан.
У полон потрапили, як зазначається, «рядові військовослужбовці», офіцерів, серед них не спостерігається.
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