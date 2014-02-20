У Москві не розглядають навіть гіпотетичний прихід опозиції до влади в Україні

Як передає РИА Новости про це заявив керівник Департаменту інформації і друку МЗС Росії Олександр Лукашевич.

«Про вибори поки ніхто не говорить, гіпотетичний сценарій приходу якоїсь опозиції ми теж поки не розглядаємо», - сказав Лукашевич сьогодні журналістам.

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Він зазначив, що мирні домовленості української влади та опозиції про розв'язку сьогоднішнього конфлікту якраз є шляхом до вирішення всіх внутрішніх проблем країни.

Лукашевич також зазначив, що Москва не втручається в процес врегулювання внутрішньої кризи в Україні. "Ми не втручаємося в процес внутрішнього конфлікту і врегулювання в Україні", - повідомив він.