Президент ПАРЄ закликає негайно припинити кровопролиття в Україні

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассор закликала до негайного припинення кровопролиття в Україні, до припинення насильства і помсти за насильство.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у спеціальній заяві Президента ПАРЄ, опублікованому на сайті організації.

”Негайним пріоритетом на даний момент в Україні є зупинка насильства, зупинка кровопролиття і зупинка всіх форм помсти і відплати з тим, щоб не допустити сповзання України в хаос”, - йдеться в заяві Брассор.

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«Парламентська асамблея Ради Європи готова допомогти народу України, але насильство має припинитися. Я готова працювати з Верховною Радою, яка повинна мати парламентську відповідальність за пошук рішень з тим, щоб покласти край кризі», - зазначила вона.

Співдоповідачі ПАРЄ Майліс Репс (Естонія) та Марієтта де Пурбе-Лундін (Швеція) знаходяться зараз в Україні і сьогодні повинні зустрітися з Президентом Віктором Януковичем.