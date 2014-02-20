Янукович перервав розмову з міністрами ЄС для дзвінка до Путіна
15:37, 20 лютого 2014Політика
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Президент України Віктор Янукович перервав розмову з міністрами закордонних справ Польщі, Франції та Німеччини, яка сьогодні відбувається в Києві, для телефонного дзвінка до Президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на "надійне джерело".
"Янукович дзвонить зараз до Путіна. Міністри намовляють його, аби він скоротив свою каденцію до кінця поточного року", - сказало джерело РАР
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