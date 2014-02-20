В МВС заявляють, що учасники протестних акцій захопили в полон майже 70 бійців ВВ

Про це УНІАН повідомили в УЗГ МВС України.

«Наразі залишається невідомою доля майже 70 військовослужбовців внутрішніх військ, яких захопили екстремісти», - зазначається у повідомленні.

При цьому в МВС наголосили, що для визволення своїх колег правоохоронці мають право застосовувати всі дозволені законом засоби, в тому числі і бойову зброю.

Як уточнили в МВС, у полон було захоплено 67 бійців внутрішніх військ.

Водночас, як інформує пресс-службі ВО «Свобода», «20 лютого 2014 року в Українському домі та Жовтневому палаці було взято у полон близько 60 бійців Внутрішніх військ, які зараз перебувають у безпеці. Полоненим було надано першу медичну допомогу».

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За словами народного депутата-свободівця Ігоря Мірошниченка, «ми маємо одне просте завдання щодо полонених – зберегти їм життя від розправи чи самосуду. Ми чітко усвідомлюємо, що це такі самі люди, як і всі інші, але вони виконували злочинні накази, які дає їм влада. Вони отримали першу медичну допомогу, їхнє життя буде збережене. Їх не катують і з них не знущаються».