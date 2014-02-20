Піскун з Брюсселю закликає працівників ГПУ та суддів діяти виключно за законом
Тричі генеральний прокурор України Святослав Піскун закликає працівників Генеральної прокуратури та суддів України неухильно виконувати тільки норми законодавства України.
Він також закликав не дозволяти втягувати себе «в політичні інтриги недолугих політиків, які штовхають нашу Батьківщину в прірву братовбивчої війни й хаосу».
Про це йдеться у зверненні Піскуна, переданому УНІАН з Брюсселя.
За словами Піскуна, щоб уникнути незаконного кримінального переслідування він разом зі своєю родиною був вимушений виїхати за межі України. «Весь цей час я не сидів склавши руки, а зустрічався з відомими європейцями, намагаючись довести правду про те, що відбувається в Україні», - зазначає екс-генпрокурор.
Водночас він висловлює жаль, «що ситуація в Україні вийшла з під контролю, перетворилася на криваву бійню».
Враховуючи це, Піскун закликає і звертається, у першу чергу,» до працівників Генеральної прокуратури України, до тих, які мене знають, працювали зі мною, і для яких поняття верховенства права та законності є неухильнимиу виконанні своїх посадових обов’язків. Український народ довірив вам нагляд за дотриманням законності у державі. Закликаю вас твердо й неухильно виконувати тільки норми законодавства України, не дозволяти втягувати себе в політичні інтриги недолугих політиків, які штовхають нашу Батьківщину в прірву братовбивчої війни й хаосу. На вас покладається дуже велика відповідальність за нагляд за діяльністю правоохоронних органів, і від того, як ви будете реагувати на незаконні дії з боку порушників закону, буде залежати багато сотень життів українців».
Піскун закликає працівників ГПУ пам’ятати, що вони «несуть відповідальність за долю людини, поставивши свій підпис під незаконним документом, і прийде час, коли кожна ваша резолюція і кожне ваше рішення будуть перевірені, і їм буде надана правова оцінка».
Також Піскун звернувся до судів України. «Виносити від імені українського народу будь-які рішення за вказівкою, проханням або з політичних міркувань – це відвертий відкритий злочин. Не беріть на себе більше гріхів, ніж ви можете спокутувати. Пам’ятайте, що прийде час, коли перед Богом і людьми потрібно буде відповісти, а покарання за це будуть дуже серйозні, тому що сьогодні вирішується доля п’ятдесятимільйонного українського народу», - наголосив Піскун.
Водночас він зазначив, що вже «готовий повернутися в Україну і стати на захист законних прав українського народу».