Піскун з Брюсселю закликає працівників ГПУ та суддів діяти виключно за законом

Він також закликав не дозволяти втягувати себе «в політичні інтриги недолугих політиків, які штовхають нашу Батьківщину в прірву братовбивчої війни й хаосу».

Про це йдеться у зверненні Піскуна, переданому УНІАН з Брюсселя.

За словами Піскуна, щоб уникнути незаконного кримінального переслідування він разом зі своєю родиною був вимушений виїхати за межі України. «Весь цей час я не сидів склавши руки, а зустрічався з відомими європейцями, намагаючись довести правду про те, що відбувається в Україні», - зазначає екс-генпрокурор.

Водночас він висловлює жаль, «що ситуація в Україні вийшла з під контролю, перетворилася на криваву бійню».

Враховуючи це, Піскун закликає і звертається, у першу чергу,» до працівників Генеральної прокуратури України, до тих, які мене знають, працювали зі мною, і для яких поняття верховенства права та законності є неухильнимиу виконанні своїх посадових обов’язків. Український народ довірив вам нагляд за дотриманням законності у державі. Закликаю вас твердо й неухильно виконувати тільки норми законодавства України, не дозволяти втягувати себе в політичні інтриги недолугих політиків, які штовхають нашу Батьківщину в прірву братовбивчої війни й хаосу. На вас покладається дуже велика відповідальність за нагляд за діяльністю правоохоронних органів, і від того, як ви будете реагувати на незаконні дії з боку порушників закону, буде залежати багато сотень життів українців».

Піскун закликає працівників ГПУ пам’ятати, що вони «несуть відповідальність за долю людини, поставивши свій підпис під незаконним документом, і прийде час, коли кожна ваша резолюція і кожне ваше рішення будуть перевірені, і їм буде надана правова оцінка».

Також Піскун звернувся до судів України. «Виносити від імені українського народу будь-які рішення за вказівкою, проханням або з політичних міркувань – це відвертий відкритий злочин. Не беріть на себе більше гріхів, ніж ви можете спокутувати. Пам’ятайте, що прийде час, коли перед Богом і людьми потрібно буде відповісти, а покарання за це будуть дуже серйозні, тому що сьогодні вирішується доля п’ятдесятимільйонного українського народу», - наголосив Піскун.

Водночас він зазначив, що вже «готовий повернутися в Україну і стати на захист законних прав українського народу».