У Путіна заперечують, що Янукович попросив політпритулку в Росії

"Це "качка", це інформаційна партизанщина, інформаційна війна", - сказав Пєсков в інтерв'ю телеканалу «Дождь», передає РИА Новости.

На питання, чи дивиться Путін відеотрансляцію подій у Києві, яку в ці дні показують всі світові канали, Пєсков відповів: "Путін у меншій мірі бачить кадри (з Києва) - у нього зараз немає часу дивитися телевізор. Великою мірою він отримує інформацію з різних каналів".

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Масштабні вуличні заворушення поновилися в Києві у вівторок, в день засідання Верховної Ради, на якому опозиція вимагала повернути парламентсько-президентську форму правління, відновивши конституцію 2004 року. За останніми даними, кількість загиблих під час заворушень досягла 64 людей, сотні людей постраждали.