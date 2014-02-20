У Путіна заперечують, що Янукович попросив політпритулку в Росії

19:02, 20 лютого 2014
Політика
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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "качкою" повідомлення про те, що президент України Віктор Янукович нібито попросив політичного притулку в Росії

Янукович не просил политического убежища в России - Песков

"Це "качка", це інформаційна партизанщина, інформаційна війна", - сказав Пєсков в інтерв'ю телеканалу «Дождь», передає РИА Новости.

На питання, чи дивиться Путін відеотрансляцію подій у Києві, яку в ці дні показують всі світові канали, Пєсков відповів: "Путін у меншій мірі бачить кадри (з Києва) - у нього зараз немає часу дивитися телевізор. Великою мірою він отримує інформацію з різних каналів".

Читайте такожЯнукович перервав розмову з міністрами ЄС для дзвінка до ПутінаРаніше Пєсков повідомив, що Путін на прохання Януковича відправляє до Києва омбудсмена РФ Володимира Лукіна в якості посередника на переговорах з опозицією.

Масштабні вуличні заворушення поновилися в Києві у вівторок, в день засідання Верховної Ради, на якому опозиція вимагала повернути парламентсько-президентську форму правління, відновивши конституцію 2004 року. За останніми даними, кількість загиблих під час заворушень досягла 64 людей, сотні людей постраждали.

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