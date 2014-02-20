МЗС Італії побачило серед майданівців екстремістів, але санкції все одно будуть

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це заявила міністр закордонних справ Італії Емма Боніно після екстреного засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, які обговорювали запровадження санкцій.

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”Ми ухвалили рішення разом з трьома міністрами, які в Києві (глави МЗС Польщі, Німеччини та Франції сьогодні перебувають у столиці України - УНІАН), і це буде узгоджено в наступні кілька годин - буде запроваджено візову заборону та заморожені фінансові активи тих, хто відповідальний за насильство. Ми також - і це дуже важливо - відкриємо візи для представників громадянського суспільства, поранених людей та дисидентів (протестувальників), і ми готові надати гуманітарну допомогу”, - сказала Боніно.

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”Ми також ухвалили рішення щодо критичного діалогу з росіянами, але першим пріоритетом є зупинити Україну від вибуху. Наша позиція така - з владою приходить і відповідальність - саме режим і уряд відповідальні за події. Але ми маємо визнати, що певні групи екстремістів проникли до лав протестувальників. І ми не можемо робити вигляд, що цього не бачимо”, - додала глава італійської дипломатії.