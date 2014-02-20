За оновленими даними МОЗ з початку сутичок в Києві загинуло 75 осіб



Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.

Станом на 21.00 год. 20 лютого 2014 року з 10 години 20 хвилин 18 лютого з місця загострення сутичок в центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста Києва за медичною допомогою звернулося 571 постраждалий, 363 - з них госпіталізовано.

За оперативними даними з 06.00 до 21.00 год. 20 лютого 2014 року за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 126 осіб, 76 з них госпіталізовано у важкому стані, іншим допомога надається безпосередньо на місці.