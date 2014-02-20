У парламенті зібрали 150 голосів депутатів за відставку Пшонки - Соболєв

23:12, 20 лютого 2014
Політика
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Народний депутат України Сергій Соболєв (фракція «Батьківщина») сказав, що в парламенті зібрано необхідні 150 підписів народних депутатів для ініціювання питання щодо відставки Віктора Пшонки з посади генерального прокурора України.

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Про це Соболєв сказав на каналі ІСТV.

Він зазначив: «В парламенті зібрано необхідні 150 підписів для відставки генерального прокурора України Віктора Пшонки. Ця постанова буде поставлена на голосування».

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