У парламенті зібрали 150 голосів депутатів за відставку Пшонки - Соболєв
23:12, 20 лютого 2014Політика
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Народний депутат України Сергій Соболєв (фракція «Батьківщина») сказав, що в парламенті зібрано необхідні 150 підписів народних депутатів для ініціювання питання щодо відставки Віктора Пшонки з посади генерального прокурора України.
Рада готує відставку Пшонки
Про це Соболєв сказав на каналі ІСТV.
Він зазначив: «В парламенті зібрано необхідні 150 підписів для відставки генерального прокурора України Віктора Пшонки. Ця постанова буде поставлена на голосування».
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