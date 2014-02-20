У Вінниці протестуючі зайшли до офісу ПР, винесли й спалили усю партійну символіку



Як передає кореспондент УНІАН, 20 лютого близько близько 20 години активісти прочекали під офісом більше години у намаганнях знайти ключі від вхідних дверей.

Вінничани змогли потрапити усередину через вікно, що розташоване у дворі управління міліції.

Перед фасадом будівлі, навпроти театру, було зроблене багаття, у яке і скидали усю символіку ПР та алкоголь, який знайшли усередині офісу.

Оргтехніку, більшої частини якої вже не було коли активісти зайшли у приміщення, позносили в одну з кімнат та опечатали. Непошкодженою залишилась більша частина документації, а два сейфи були опечатані.

Наприкінці цього «палаючого» мітингу, вінничани зробили опудало Януковича, яке урочисто спалили вже під скандування: «Зеку – Смерть!».