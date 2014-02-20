Порошенко пояснив, чому Рада пішла на перерву до завтра



Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив журналістам у кулуарах парламенту.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, чи вистачить голосів за повернення до Конституції 2004 року, депутат сказав: «Небезпека є завжди. Постанова про повернення до Конституції 2004 року не є узгодженою. Якраз ніч залишається для того, щоб ми її точно узгодили, і ми зробимо все для того, щоб її проголосувати», - запевнив Порошенко.

При цьому він зауважив: «Ви знаєте, чим сьогоднішнє голосування відрізнялось? У нас не було неуспішного голосування. Це було перше пленарне засідання, яке у повній відповідності з регламентом провів заступник голови ВР Кошулинський. І всі голосування були результативними».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, Верховна Рада ухвалила рішення працювати безперервно до врегулювання політичної кризи в Україні.