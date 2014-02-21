Сьогодні в Польщі запалять свічки в пам'ять про загиблих на Майдані

Президент Польщі Броніслав Коморовський підтримав акцію солідарності з українцями, в рамках якої планується по всій країні сьогодні запалити свічку в пам`ять загиблих в Україні, повідомляє TVN Warszawa.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, глава Польської держави поширив на своєму Twitter інформацію про цю акцію, про яку вчора оголосив глава уряду Польщі Дональд Туск.

У повідомленні закликається запалити свічку сьогодні о 20.00 за місцевим часом (21.00 за Києвом) та поширити цей заклик далі.

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Акцію солідарності з українцями вже кілька днів проводять у столиці Польщі, Варшаві, біля посольства України, в яких щоразу бере участь кілька сотень людей: як українців, так і поляків.

Вхід до диппредставництва закладений свічками в пам`ять загиблих та квітами.

Учасники акції постійно закликають українську владу припинити насильство, а польську - сприяти цьому, а також покаранню відповідальних за кровопролиття.

Акції солідарності, в яких беруть також польські політики, проходять теж в інших польських містах.