Янукович ініціює дострокові президентські вибори

Про це сказано у його заяві, опублікованій на офіційному сайті Президента.

"У ці трагічні дні, коли Україна понесла такі тяжкі втрати, коли загинули люди по обидва боки барикад вважаю своїм обов’язком перед світлою пам’яттю загиблих заявити – нема нічого важливішого над людське життя. І нема таких кроків, яких би ми всі разом не повинні були зробити, щоб відновити мир в Україні", - повідомляється в заяві.

Читайте такожПредставник Президента пообіцяв, що всі почують дуже хорошу обнадійливу інформаціюТакож він оголосив кроки для уникнення подальших жертв - дострокові вибори, повернення до Конституції 2004 року, формування уряду національної довіри.

"Заявляю про те, що я ініціюю дострокові президентські вибори.

Я ініціюю також повернення до Конституції 2004-го року з перерозподілом повноважень вбік парламентської республіки.

Закликаю до початку процедури формування уряду національної довіри", - заявив Янукович.