Янукович підписав Угоду з урегулювання кризи в Україні

В Адміністрації Президента України підписано Угоду з врегулювання кризи в України.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали Президент України Віктор Янукович, лідер Політради «Батьківщини» Арсеній Яценюк, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко та лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Глави МЗС Німеччини та Польщі Франк-Вальтер Штайнмайєр і Радослав Сікорський,а також керівник Департаменту континентальної Європи МЗС Франції Ерік Фурньє засвідчили підписання угоди.

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Водночас, російський омбудсмен Володимир Лукін не був присутнім на церемонії.

В АП на церемонії підписання були присутні голова Верховної Ради України Володимир Рибак, глава МЗС Леонід Кожара, глава АП Андрій Клюєв та посли країн ЄС.

Перед початком підписання на пропозицію Тягнибока всі хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих під час протистояння.

Водночас, деталей угоди не повідомляють.