Журналісти "Інтера" заявили про цензуру і провладну пропаганду на каналі

Про це йдеться у відкритій заяві співробітників "Інтера", повідомляє "Українська правда".

У ньому наголошується, що з грудня 2013-го року "випуски наших новин перетворилися з просто провладних у пропагандистські з усіма відповідними симптомами (спотворенням і замовчуванням фактів, відсутністю балансу як у сюжетах, так і у випуску)".

"Ми, журналісти Ніса (ТОВ "Національні інформаційні системи"/телеканал "Інтер" - ред.) просимо Вас повернутися до стандартів журналістики, об'єктивно висвітлювати події на Майдані і в регіонах, не пересмикувати факти і утриматися від маніпуляцій", - сказано в заяві.

Журналісти пишуть, що ці два місяці вони намагалися боротися за кожне слово в матеріалах.

"Їх правили не раз, змінюючи його до невпізнання. Нам вказували - кого записувати і які саме слова з інтерв'ю повинні бути в ефірі. Об'єктивні матеріали часто не видавали. Ми не можемо працювати в умовах, коли нам в обличчя кажуть, що ми брешемо", - йдеться в заяві співробітників "Інтера".

"Хочемо нагадати, що будь-яке підприємство - це система, в якій працюють люди рівні. Так як ми теж відповідальні за той продукт, який випускає НІК - вважаємо себе зобов'язаними попередити наших глядачів про те, що незгодні з редакційною політикою каналу", - сказанов ньому.

Лист підписали Софія Гордієнко, спеціальний кореспондент (корпункт у Брюсселі), Ганна Гороженко, спеціальний кореспондент; Світлана Чернецька, спеціальний кореспондент (корпункт в Лондоні); випускові редактора Подробиць Мар'яна Яснинская і Лариса Задорожна та інші.

Всього 16 журналістів.