Хейгел - Лебедєву: армія повинна залишатися поза політикою
Міністр оборони України Павло Лебедєв провів телефонну розмову з секретарем з питань оборони Сполучених Штатів Америки Чаком Хейгелом.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
У ході бесіди сторони обговорили внутрішньо-політичну ситуацію в Україні, сказано в повідомленні.
За словами Лебедєва, на Міністерство оборони України покладалося завдання щодо захисту від терористичних загроз арсеналів, баз, складів та інших військових об’єктів.
В.о. міністра каже, що Збройні Сили це завдання успішно виконали: "допомогли правоохоронцям у підтриманні громадського порядку, а в деяких випадках виступили миротворцями, не допустивши кровопролиття та захистивши населення".
"Таким чином, необхідність залучення Збройних Сил України до виконання завдань антитерористичної операції втратила актуальність", – підсумував Лебедєв.
Чак Хейгел нагадав, що Збройні Сили повинні бути гарантом забезпечення миру і стабільності в суспільстві, залишатися поза політикою та не можуть бути застосовані проти мирних громадян.