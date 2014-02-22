Хейгел - Лебедєву: армія повинна залишатися поза політикою

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

У ході бесіди сторони обговорили внутрішньо-політичну ситуацію в Україні, сказано в повідомленні.

За словами Лебедєва, на Міністерство оборони України покладалося завдання щодо захисту від терористичних загроз арсеналів, баз, складів та інших військових об’єктів.

В.о. міністра каже, що Збройні Сили це завдання успішно виконали: "допомогли правоохоронцям у підтриманні громадського порядку, а в деяких випадках виступили миротворцями, не допустивши кровопролиття та захистивши населення".

"Таким чином, необхідність залучення Збройних Сил України до виконання завдань антитерористичної операції втратила актуальність", – підсумував Лебедєв.

Чак Хейгел нагадав, що Збройні Сили повинні бути гарантом забезпечення миру і стабільності в суспільстві, залишатися поза політикою та не можуть бути застосовані проти мирних громадян.