Клюєв назвав провокацією стрілянину в Києві 20 лютого

"Я побачив в інтернеті, як хтось із даху стріляв із автомата Калашникова. Спочатку стріляв в одну сторону – в бік міліції, а потім розвертався і починав стріляти по мітингувальниках. Потім міліція побігла – вона була беззбройна (у них були тільки палиці і щити). Мітингувальники, які були без зброї, почали розбігатися", – розповів він, пише Радіо Свобода.

За словами Клюєва, тепер цими фактами займаються правоохоронні органи, відкрито відповідні кримінальні провадження. "Я бачу і чітко розумію, що це була чистої води провокація", – сказав він. Однак, за словами глави адміністрації президента, він не покладає провину за події 20 лютого на опозицію, бо "бачив в їхніх очах бажання завершити протистояння".

З 18 лютого, коли у Києві загострилося протистояння між мітингувальниками і силовиками, за офіційними даними МОЗ, загинуло 77, з них найбільше – 20 лютого, коли по протестувальниках відкрили вогонь снайпери.