Ющенко і Шойом підняли келихи на конкурсі вина (фото)

20:20, 13 січня 2008
Політика
1007 0

На фестивалі продають мед, віск, домашню ковбасу

Шойом, ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Угорської Республіки Ласло ШОЙОМ у Мукачевому взяли участь у ХІІІ обласному фестивалі-конкурсі «Червене вино – 2008», повідомляє президентська прес-служба.

Глави держав переглянули програму конкурсу вина закарпатських виробників.

Довідка. Фестиваль вина у Закарпатті традиційно організовують напередодні старого Нового року на центральній площі Мукачевого. Минулої зими фестиваль зібрав близько 80 виноробів з Виноградівського, Мукачівського, Берегівського, Іршавського та Ужгородського районів.

Окрім вина на фестивалі продають мед, віск, домашню ковбасу, сир тощо.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter