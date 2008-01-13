Ющенко і Шойом підняли келихи на конкурсі вина (фото)
20:20, 13 січня 2008Політика
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На фестивалі продають мед, віск, домашню ковбасу
Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Угорської Республіки Ласло ШОЙОМ у Мукачевому взяли участь у ХІІІ обласному фестивалі-конкурсі «Червене вино – 2008», повідомляє президентська прес-служба.
Глави держав переглянули програму конкурсу вина закарпатських виробників.
Довідка. Фестиваль вина у Закарпатті традиційно організовують напередодні старого Нового року на центральній площі Мукачевого. Минулої зими фестиваль зібрав близько 80 виноробів з Виноградівського, Мукачівського, Берегівського, Іршавського та Ужгородського районів.
Окрім вина на фестивалі продають мед, віск, домашню ковбасу, сир тощо.
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