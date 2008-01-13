Ющенко і Шойом підняли келихи на конкурсі вина (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Угорської Республіки Ласло ШОЙОМ у Мукачевому взяли участь у ХІІІ обласному фестивалі-конкурсі «Червене вино – 2008», повідомляє президентська прес-служба.

Глави держав переглянули програму конкурсу вина закарпатських виробників.

Довідка. Фестиваль вина у Закарпатті традиційно організовують напередодні старого Нового року на центральній площі Мукачевого. Минулої зими фестиваль зібрав близько 80 виноробів з Виноградівського, Мукачівського, Берегівського, Іршавського та Ужгородського районів.

Окрім вина на фестивалі продають мед, віск, домашню ковбасу, сир тощо.