Майдан має більше довіряти лідерам опозиції - Сікорський

Майдан повинен більше довіряти лідерам опозиції, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

В інтерв'ю Gazeta Wyborcza він сказав: "Майдан має більше причин вірити в опозицію тепер, ніж ще більше 10 годин тому, бо опозиція добилася відміни диктаторської конституції та значного обмеження повноважень Президента. Думаю, що авторитет лідерів опозиції повинен тепер зрости".

За словами Сікорського, підписана в Києва угода не встановлює якийсь конкретних термінів, упродовж яких мітингувальники мають звільнити Майдан Незалежності.

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"Треба розраховувати на те, що в міру того, як конституційний процес буде прогресувати, буде новий уряд, то самі мітингувальники можуть дійти до висновку, що їхні постулати можуть бути виконані", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Президент Віктор Янукович та лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок підписали угоду про врегулювання кризи в Україні.

Сторони домовилися про те, що впродвж 48 годин після підписання угоди буде ухвалено спеціальний закон, який відновить дію Конституції України 2004 року (цю умову пізніше того ж дня виконала Верховна Рада - УНІАН).

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Також підписанти заявили про намір створити коаліцію і сформувати уряд національної єдності упродовж 10 днів.

Конституційна реформа, яка врівноважуватиме повноваження Президента, уряду і парламенту, буде розпочата негайно і завершена у вересні 2014 року.

Президентські вибори, як ідеться в угоді, будуть проведені відразу після ухвалення нової Конституції, але не пізніше за грудень 2014 року.

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Крім того, розслідування актів насильства буде проведено під спільним моніторингом влади, опозиції та Ради Європи, наголошується в угоді.

Верховна Рада, згідно з підписаною угодою, ухвалила третій закон про звільнення від відповідальності, який поширюватиметься на ті самі правопорушення, що й так званий закон про амністію від 17 лютого.