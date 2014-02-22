У "Свободі" відзначають масовий перехід правоохоронців на бік мітингуючих
11:57, 22 лютого 2014Політика
0
Народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Швайка заявляє про масовий перехід правоохоронців на бік мітингуючих.
Багато правоохоронців підтримали протестувальників
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.
«Наразі надходять масові повідомлення про перехід Патрульно-постової служби, Внутрішніх військ на бік тих громадян, які вийшли захищати свою країну», - сказав Швайка.
Зокрема, зазначив він, 247 міліціонерів ППС у Києві заявили про готовність переходити на бік протестувальників.
Читайте такожМайдан повністю контролює Київ - Парубій
Швайка звернувся до офіцерів, які очолюють ці підрозділи, із закликом патрулювати вулиці Києва, «оскільки і в Харкові, і в Києві у Маріїнському парку ми вже знайшли величезну кількість екіпіровки майданівської, одягнувши яку, зараз можуть робитися численні погроми».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter