У "Свободі" відзначають масовий перехід правоохоронців на бік мітингуючих

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

«Наразі надходять масові повідомлення про перехід Патрульно-постової служби, Внутрішніх військ на бік тих громадян, які вийшли захищати свою країну», - сказав Швайка.

Зокрема, зазначив він, 247 міліціонерів ППС у Києві заявили про готовність переходити на бік протестувальників.

Читайте такожМайдан повністю контролює Київ - Парубій

Швайка звернувся до офіцерів, які очолюють ці підрозділи, із закликом патрулювати вулиці Києва, «оскільки і в Харкові, і в Києві у Маріїнському парку ми вже знайшли величезну кількість екіпіровки майданівської, одягнувши яку, зараз можуть робитися численні погроми».