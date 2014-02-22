Турчинов закликав депутатів з'ясувати, де знаходиться Янукович

Новообраний голова Верховної Ради Олександр Турчинов закликав народних депутатів і представників Адміністрації Президента з’ясувати, де перебуває Президент Віктор Янукович.

Як передає кореспондент УНІАН, під час пленарного засідання ВР Турчинов сказав: «У зв’язку з тим, що Віктор Федорович Янукович відсутній у Києві, Адміністрація Президента не інформує, де він знаходиться і з яких причин він відсутній або в Україні, або в Києві, я би просив, шановні колеги, і народних депутатів, і працівників АП негайно з’ясувати місцезнаходження Януковича».

Читайте такожВ аеропорту Харкова спростували інформацію про прибуття Януковича

Турчинов наголосив, що це необхідно, зокрема для розуміння питання підписання ухвалених днями законів та подальшої перспективи спілкування з Президентом.