Прихильники Тимошенко збираються під лікарнею «Укрзалізниці» в Харкові

У Харкові перед лікарнею «Укрзалізниці» збираються прихильники екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко в очікуванні її звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, перед воротами медустанови станом на 15.00 зібралися близько 50 прихильників політика і близько 30 журналістів.

Читайте такожРада звільнила Юлію Тимошенко

За власною інформацією УНІАН, на даний час Тимошенко територію лікарні не покидала.

На територію медичного закладу заїхав автобус зі співробітниками міліції у повному спорядженні.

Читайте такожДепутат: є ймовірність, що Янукович у Харкові зустрінеться з Тимошенко

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Верховна Рада прийняла постанову про виконання міжнародних зобов'язань України щодо звільнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.