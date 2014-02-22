У ВР з'явився проект постанови про повернення «Межигір'я» у держвласність

Народні депутати від «Свободи» зареєстрували у Верховній Раді проект постанови «Про повернення резиденції «Межигір’я» у державну власність».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свободи», авторами відповідного документа є депутати Ігор Мірошниченко, Андрій Тягнибок, Андрій Мохник, Ігор Швайка, Олексій Кайда, Юрій Сиротюк, Олег Гелевей та Андрій Іллєнко.

Коментуючи відповідний крок парламентаріїв, Мірошниченко зазначив: «Заповідник Януковича – це історичні землі. Водночас це яскравий приклад марнославства та корупції. З одного боку, це маєток кровавого тирана, а з іншого – державне майно, яке не має бути знищено. Саме тому ми зареєстрували проект постанови «Про повернення резиденції Межигір’я у державну власність». На наш погляд, це – найоптимальніший варіант».

Читайте також У Межигірї знайшли чорну бухгалтерію Януковича: спецквартири та хабарі на тендерах

На думку депутата, «там може бути або дитяча лікарня майбутнього, яку так і не було побудовано, незважаючи на те, що мільйони українців перераховували на неї свої кошти, або сиротинець чи щось інше, що дозволить знедоленим людям отримати підтримку від держави».

Також ці ж депутати зареєстрували проект постанови «Про введення мораторію на відчуження державного та комунального майна».

Читайте такожДо «Межигіря» масово прибувають активісти Майдану

За словами Мірошниченка, документ не дозволяє відчужувати майно та здійснювати інші процедури державних і комунальних підприємств до закінчення соціально-політичної кризи в Україні.

«Чому ми це робимо? Тому, що представники режиму Януковича намагаються терміново приватизувати державні об’єкти в Криму, щоби потім в судах відстояти своє право власності. Очевидно, що приватизувати вони їх будуть не на себе, а на підставних осіб, тому дуже складно буде проконтролювати, щоб усе було законно. У зв’язку з цим виникла необхідність встановлення мораторію на відчуження майна та нерухомості, що належить державі», – прокоментував причини підготовки проекту постанови Мірошниченко.

Фотогалерея "У Межигір'ї почали проводити екскурсії"