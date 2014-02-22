Янукович заявляє, що Рибака побили, і він знаходиться в Донецьку на лікуванні

Про це Янукович заявив у відеокоментарі журналістам, викладеному в мережі Інтернет.

"Його побили. Він приїхав до мене. По дорозі стріляли. Він попросив, щоб я його забрав. Я його забрав і відправив його в Донецьк на лікування", - сказав Янукович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Верховна Рада відкликала Рибака з посади.