Янукович заявляє, що Рибака побили, і він знаходиться в Донецьку на лікуванні

16:26, 22 лютого 2014
Політика
0

Президент Віктор Янукович заявляє, що Володимира Рибака, звільненого з посади голови Верховної Ради, побили, і він знаходиться в Донецьку на лікуванні.

рыбак

Про це Янукович заявив у відеокоментарі журналістам, викладеному в мережі Інтернет.

"Його побили. Він приїхав до мене. По дорозі стріляли. Він попросив, щоб я його забрав. Я його забрав і відправив його в Донецьк на лікування", - сказав Янукович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Верховна Рада відкликала Рибака з посади.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter