Янукович заявляє, що Рибака побили, і він знаходиться в Донецьку на лікуванні
16:26, 22 лютого 2014Політика
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Президент Віктор Янукович заявляє, що Володимира Рибака, звільненого з посади голови Верховної Ради, побили, і він знаходиться в Донецьку на лікуванні.
Янукович заявляє, що Рибака побили, і він знаходиться в Донецьку на лікуванні
Про це Янукович заявив у відеокоментарі журналістам, викладеному в мережі Інтернет.
"Його побили. Він приїхав до мене. По дорозі стріляли. Він попросив, щоб я його забрав. Я його забрав і відправив його в Донецьк на лікування", - сказав Янукович.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Верховна Рада відкликала Рибака з посади.
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