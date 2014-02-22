Західні сусіди України не зафіксували напливу біженців - МВС Польщі

Про це сказав міністр внутрішніх справ Польщі Бартоломей Сенкевич сьогодні на прес-конференції.

"Ми обмінюємося інформацією. Наші партнери з «Вишеградської четвірки» не сигналізують, як і ми, про якісь значні проблеми, що стосується біженців", - сказав міністр, слова якого наводить РАР.

"Ситуація на кордоні стабільна, а її перетин відбувається нормально. (Міністр) визнав, що українська Прикордонна служба також виконує свою роль, але не без проблем", - повідомляє агентство з посиланням на міністра.

Сенкевич повідомив, що Польща з початку цього року визнала біженцями 30 українців. "Ми не маємо справи з якимось різким напливом громадян України у Польщі, але, звичайно, готові до динамічного розвитку ситуації", - сказав міністр.

Він також зазначив, що Адміністрація з питань іноземців доручила своїм територіальним відділенням максимально сприяти у питанні продовження віз українцям, у яких вони закінчуються.

Міністр повідомив, що Пожежна служба Польщі передала демонстрантах в Києві намети з системами обігріву та 40 польових ліжок зі спальними мішками, а командувач Збройних сил звернувся до керівників обладміністрацій бути готовими надати додаткову гуманітарну допомогу на випадок, якщо вона буде потрібна.

Сенкевич назвав останні події в Україні найбільшим кризою за останні 25 років на кордоні з Польщею. "Це досить радикально змінює весь наш досвід і спосіб мислення щодо таких ситуацій. Важко прогнозувати, що буде далі. Сподіваюся і вірю, що як українські еліти, так і ці надзвичайно відважні люди на Майдані, які своєю рішучістю призвели до такої зміни, зможуть увійти в політичний сценарій", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща готова прийняти на лікування всіх потерпілих під час останніх подій в Україні.

За даними українського Моз, станом на сьогодні в зіткненнях в Києві постраждали понад 600 осіб, майже 400 з яких були госпіталізовані.