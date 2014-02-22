ВР уповноважила Наливайченка контролювати діяльність СБУ

Верховна Рада призначила народного депутата від «УДАРу» Валентина Наливайченка своїм уповноваженим по контролю за діяльністю СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 299 із 340 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Перед цим голова ВР Олександр Турчинов наголосив на необхідності зміни керівництва СБУ та Міністерства оборони. Проте, зазначив він, такі кадрові рішення все одно мають ухвалюватися за участі Президента, на відміну від ситуації з МВС. Відповідно, запропоновано було призначити уповноважених ВР по цих відомствах.