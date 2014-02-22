"Свободівця" Махніцького призначили контролювати діяльність Генпрокуратури

За це рішення у Верховній Раді проголосували 296 із 336 народних депутатів.

Верховна Рада призначила народного депутата України Олега Махніцького (фракція “Свобода”) Уповноваженим ВР із контролю за діяльністю Генеральної прокуратури. Читайте такожКомісія з розслідування порушень прав людини назвала 25 чиновників, причетних до злочинів проти людяності Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 296 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала за таке рішення фракція КПУ. Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР висловила недовіру генпрокурору Віктору Пшонці.

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