"Свободівця" Махніцького призначили контролювати діяльність Генпрокуратури
17:37, 22 лютого 2014Політика
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За це рішення у Верховній Раді проголосували 296 із 336 народних депутатів.
Верховна Рада призначила народного депутата України Олега Махніцького (фракція “Свобода”) Уповноваженим ВР із контролю за діяльністю Генеральної прокуратури.
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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 296 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Не голосувала за таке рішення фракція КПУ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР висловила недовіру генпрокурору Віктору Пшонці.
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