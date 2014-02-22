"Свободівця" Махніцького призначили контролювати діяльність Генпрокуратури

17:37, 22 лютого 2014
Політика
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За це рішення у Верховній Раді проголосували 296 із 336 народних депутатів.

Верховна Рада призначила народного депутата України Олега Махніцького (фракція “Свобода”) Уповноваженим ВР із контролю за діяльністю Генеральної прокуратури.

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 296 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосувала за таке рішення фракція КПУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР висловила недовіру генпрокурору Віктору Пшонці.

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