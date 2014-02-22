МЗС Польщі спростовує інформацію про приїзд Сікорського до Києва

Міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського немає сьогодні у Києві.

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві сказав прес-секретар міністерства Марчін Войчеховський.

"Ні, це неправда, це фальшива інформація", - сказав співрозмовник агентства, коментуючи повідомлення, що Сікорський зараз у Києві.

Читайте такожСікорський назвав нульовими шанси переконати Януковича піти у відставку

Він додав, що також немає інформації про те, аби хтось із представників Польщі збирався найближчим часом з візитом в Україну.

Раніше сьогодні повідомлялося про те, що у Верховній Раді бачили міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції.

Прес-секретар також не став коментувати повідомлення російського Міністерства закордонних справ, яке заявило, що глави МЗС Польщі, Німеччини та Франції визнали невиконання українською опозицією частини умов у підписаній вчора з Віктором Януковичем угоді для вирішення політичної кризи.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією сайту МЗС РФ за підсумками телефонної розмови глави російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лаврова з колегами з європейських країн, Франція, ФРН і Польща визнали невиконання опозицією України своєї частини зобов'язань, і обіцяли вжити заходів з реалізації домовленостей.

Читайте такожСікорський назвав реальною смерть активістів у випадку браку згоди на угоду з Януковичем

«Франк-Вальтер Штайнмайер (ФРН), Радослав Сікорський (Польща) і Лоран Фабіус (Франція) розділили занепокоєність російської сторони, визнали невиконання опозицією своєї частини зобов'язань, і обіцяли терміново зробити додаткові кроки з метою забезпечення реалізації досягнутих домовленостей», - йдеться у повідомленні.

Міністри закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції 21-22 лютого проводили переговори з Віктором Януковичем, представниками опозиції та активістами Майдану для вирішення політичної кризи, результатом яких стало підписання угоди.

Читайте такожДомовленості з Януковичем не включають гарантій його безпеки - Сікорський

В одному з її пунктів йдеться про те, що впродовж 24 годин з моменту ухвалення закону, який поверне в дію Конституцію 2004 року, мітингувальники повинні здати зброю в МВС.

Водночас частина демонстрантів відмовилась виконувати цю угоду та заявила про вимогу негайної відставки Януковича, який, у свою чергу, назвав події в Україні державним переворотом.