У мережі з'явилося шокуюче відео стрілянини снайперів по активістам з місця подій

19:37, 22 лютого 2014
Політика
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В Інтернеті з'явилося шокуюче відео стрілянини снайперів по активістам Євромайдану з місця подій.

cvthnm

На сайті іспанської газети Elmundo з'явилося відео, відео стрілянини безпосередньо з місця подій. 

Нагадаємо, з початку зіткнень в Києві загинули 77 осіб.

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