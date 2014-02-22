У мережі з'явилося шокуюче відео стрілянини снайперів по активістам з місця подій
19:37, 22 лютого 2014Політика
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В Інтернеті з'явилося шокуюче відео стрілянини снайперів по активістам Євромайдану з місця подій.
У мережі з'явилося шокуюче відео стрілянини снайперів активістам з місця подій
На сайті іспанської газети Elmundo з'явилося відео, відео стрілянини безпосередньо з місця подій.
Нагадаємо, з початку зіткнень в Києві загинули 77 осіб.
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