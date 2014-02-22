У мережі з'явилося шокуюче відео стрілянини снайперів по активістам з місця подій

В Інтернеті з'явилося шокуюче відео стрілянини снайперів по активістам Євромайдану з місця подій.

На сайті іспанської газети Elmundo з'явилося відео, відео стрілянини безпосередньо з місця подій. Нагадаємо, з початку зіткнень в Києві загинули 77 осіб.

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