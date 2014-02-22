У Луганську намагаються захопити облдержадміністрацію

Про це повідомляє 0642 з місця подій.

Вхід в ОДА охороняють десятки правоохоронців зі щитами, в шоломах, в повному бойовому спорядженні.

Групи людей в касках постійно підходять до ОДА

Чути вигуки: «Слава Україні!».

В магазинах та інших працюючих в цей час установах в центрі міста люди бояться, не можуть зрозуміти, що відбувається.

Чути вигуки: «Приєднуємося до повалення цієї влади! Президентству Януковича прийшов кінець! Луганськ, вставай!».

З'явилася інформація, що люди з палицями і бітами - представники політичної партії УДАР. Сталася коротка сутичка між ними та представниками «Луганської гвардії».

Зараз люди з палицями і георгіївськими і жовто-синіми стрічками на одязі стоять на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Туди під'їхав автомобіль «Швидкої допомоги», який повели чоловіка з забинтованою головою. Очевидці кажуть, що чоловіка поранили з травматичного пістолета.