Від Партії Регіонів у президентських виборах може брати участь Тігіпко

Але для збереження партії необхідно висунути кандидатуру, яка буде презентувати Південь і Схід України. Швидше за все, це буде Сергій Тігіпко.

Про це на правах анонімності Главкому заявив один з високих партійних функціонерів.

"Ні Азаров, ні представники "молодої команди" не можуть репрезентувати партію, потрібно шукати оптимальну кандидатуру", - сказав він.

За словами джерела, Тігіпко вже має підтримку більшості партійних структур.

Як відомо, Юлія Тимошенко вже заявила, що буде балотуватися на майбутніх президентських виборах.