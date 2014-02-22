Від Партії Регіонів у президентських виборах може брати участь Тігіпко
21:22, 22 лютого 2014Політика
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У Партії Регіонів прогнозують, що Віктор Янукович, швидше за все, не братиме участь у можливих виборах Президента.
Сергій Тігіпко може стати кандидатом від ПР
Але для збереження партії необхідно висунути кандидатуру, яка буде презентувати Південь і Схід України. Швидше за все, це буде Сергій Тігіпко.
Про це на правах анонімності Главкому заявив один з високих партійних функціонерів.
"Ні Азаров, ні представники "молодої команди" не можуть репрезентувати партію, потрібно шукати оптимальну кандидатуру", - сказав він.
За словами джерела, Тігіпко вже має підтримку більшості партійних структур.
Як відомо, Юлія Тимошенко вже заявила, що буде балотуватися на майбутніх президентських виборах.
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