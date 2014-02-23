Мірошниченко виступив за долучення ПР до нової більшості в Раді

Таку думку висловив народний депутат Юрій Мірошниченко в ефірі 5 каналу.

«Протягом десяти днів, як буда опублікована і фактично вступить в дію Конституція в редакції 2004 року, має утворитися має утворитися коаліція, тобто нова більшість, і має бути сформовано новий уряд – це важливо і тому що економіка вимагає негайного втручання і керованості", - пояснив Мірошниченко.

"У новій більшості ми безперечно будемо бачити УДАР, «Батьківщину» і «Свободу». Що стосується Партії регіонів – з точки зору єдності країни на моє переконання, було би дуже важливо, щоб Партія регіонів стала членом цієї коаліції. Тому що це було би певними втратами для нас електоральними, але це було би запорукою того, що Схід відчував, що він не є відокремлений, що він не є проігногорований. Але фракція буде визначатися і моя думка буде в меншості», – заявив Мирошниченко.