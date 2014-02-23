В Івано-Франківській області провели екскурсію в карпатській резиденції Януковича
04:38, 23 лютого 2014Політика
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Кілька дестяків місцевих мешканців приїхали на автомобілях до резиденції Януковича в Гуті
Як повідомляє видання Бліц-інфо, на вході на територію резиденції стояв тільки один охоронець. Він не пропустив людей, та викликав начальника охорони. Той прийшовши, розповів, що він не проти провести екскурсію, але в середину будинку нікого впустити не може.
Також начальник охорони заявив, що ніякої зброї охорона немає, а захищати резиденцію від мародерства допомагає Самооборона.
Читайте також“Паломництво” до резиденції Януковича «Межигіря» продовжується Кілька десятків людей прогулялись територією резиденції. Люди фотографувались, заглядали у вікна будинку та слухали розповіді начальника охорони про резиденцію.
Після півгодинної прогулянки франківчани відправились назад в Івано-Франківськ.
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