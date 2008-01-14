Тисячі українців стали заручниками переговорів між Україною та Польщею

Мешканці прикордонних районів Львівської області вимагають негайного підписання угоди про малий прикордонний рух між Польщею та Україною. Кілька днів поспіль люди перекривали міжнародні магістралі, що ведуть до пунктів пропуску.

Вже три тижні поспіль тисячі українців є „заручниками” переговорів між Україною та Польщею. Не маючи віз, люди втратили заробіток від прикордонної торгівлі, не можуть відвідати родичів. Блокуючи доступ до пунктів-пропуску „Рава-Руська” та „Краковець”, обурені мешканці вимагають терміново активізувати переговорний процес. В інтерв’ю „Німецькій хвилі” заступник голови комісії з транскордонного співробітництва Львівської облради Ростислав Новоженець висловив думку, що підписання угоди не розв’яже проблему: „Проблему остаточно можна вирішити лише тоді, коли Україна опиниться у шенгенській зоні, а так вона періодично виникатиме, бо візи – це не вимога Польщі, а вимога держав Шенгенської угоди”. Генконсул Польщі у Львові В`єслав Осуховський поки не може назвати дати підписання угоди про малий прикордонний рух. Водночас, аналогічні угоди із Словаччиною та Угорщиною були підписані ще до Нового року.