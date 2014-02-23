Стало відомо три кандидатури на посаду прем'єра, які обговорюють у ВР
10:11, 23 лютого 2014Політика
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У Верховнй Раді обговорюють три кандидатури на посаду прем'єр-міністра: Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка.
У ВР обговорюють три основні кандидатури на пост прем'єр-міністра
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам повідомив народний депутат від «Батьківщини» Микола Томенко.
Він не виключив, що сьогодні у ВР буде створена коаліція, а після її створення буде ухвалено рішення щодо кандидатури прем'єр-міністра України.
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Говорячи про кандидатуру глави уряду, Томенко зазначив: “На даний час я не чув інших, крім цих трьох прізвищ, кандидатур на посаду прем'єр-міністра України. Може інші з’являться”.
В той же час він додав, що кандидатура Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра не обговорюється, оскільки немає шансів, що його підтримають.
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