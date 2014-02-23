Стало відомо три кандидатури на посаду прем'єра, які обговорюють у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам повідомив народний депутат від «Батьківщини» Микола Томенко.

Він не виключив, що сьогодні у ВР буде створена коаліція, а після її створення буде ухвалено рішення щодо кандидатури прем'єр-міністра України.

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Говорячи про кандидатуру глави уряду, Томенко зазначив: “На даний час я не чув інших, крім цих трьох прізвищ, кандидатур на посаду прем'єр-міністра України. Може інші з’являться”.

В той же час він додав, що кандидатура Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра не обговорюється, оскільки немає шансів, що його підтримають.