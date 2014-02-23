Наливайченко закликає терміново призначити керівництво СБУ, нинішнє самоусунулося від роботи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

Він закликав “всіх сьогодні, щоб голова Верховної Ради, керуючись Конституцією і рішенням Конституційного суду України, вніс на розгляд народу і парламенту тих людей, яким потрібно негайно довірити відповідати за безпеку, знаходитись у своїх робочих кабінетах і зупинити злочинність та забезпечити безпеку кожного громадянина».

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Наливайченко повідомив, що вчора весь день працювала СБУ. За його словами, “в керівництві Служби безпеки немає голови, немає перших заступників, немає керівників”, а на робочому місці єдиний заступник голови СБУ, котрий знаходиться в будівлі СБУ.

Він наголосив, що голова СБУ та його заступники “відключили телефони, самовільно залишили місце несення військової служби, управління всі від Криму до Донецька і Чернігова залишились без керівництва, без планів захисту ядерних об'єктів в нашій державі, об'єктів масових зібрань наших громадян і, я вже не кажу про дитячі садки, школи та все інше”.