Наливайченко: Охорона Пшонки та Клименко стріляла у прикордонників, коли вони попросили паспорт

Уповноважений Верховної Ради України з контролю за діяльністю Служби безпеки України Валентин Наливайченко підтвердив, що охорона екс-генпрокурора Віктора Пшонки і екс-міністра Олександра Клименка стріляла в прикордонників і заявив, що з цим має розібратися Генпрокуратура

Як передає кореспондент УНІАН, про це Наливайченко сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народних депутатів.

За його словами, справді деякі вищі посадовці, зокрема їх охорона, відкривали вогонь.

“Це правда, що вони відкривають вогонь, їх охорона, коли їх прикордонники просять показати паспорт”, - підкреслив він.

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Наливайченко наголосив, що Генеральна прокуратура України має визначитися “із законними санкціями” шодо цих фактів.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Клименко і Пшонка були затримані прикордонниками в аеропорту Донецька. Проте в будівлю аеропорту увірвалися невідомі озброєні люди. Вони відкрили стрілянину і під прикриттям стріляючих людей екс-міністр і екс-прокурор втекли в невідомому напрямку.