У Харкові пам`ятник Леніну демонтують наступного тижня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні було ухвалено під час наради ініціативної групи Харківського Євромайдану, представників Харківської облдержадміністрації та підрядних організацій.

За словами заступника голови-керівника апарату Харківської держобладміністрації Василя Хоми, проект демонтажу пам`ятника Леніну буде готовий до вівторка, 25 лютого. Після цього підрядна організація ТОВ “Стальконструкція” розпочне роботи.

Під час наради було вирішено, що демонтажні роботи триватимуть до 27 лютого.

У той же час гендиректор ТОВ “Стальконструкція” Сергій Євель зазначив, що без проекту неможливо точно сказати, як довго триватимуть демонтажні роботи. Він зазначив, що зараз підрядник не володіє інформацією, яким чином закріплено монумент, тому не можна визначити, яким чином і як довго триватимуть роботи.

Євель зазначив, що вартість розробки проекту та робіт з демонтажу скульптури Леніна з постаменту коштуватимуть близько 100 тис. грн.

Своєю чергою депутат Харківської обласної ради від “Батьківщини” Ігор Балута зазначив, що ВО “Батьківщина” готова взяти на себе фінансування проектних робіт. За його словами, опозиційні політичні сили також знайдуть кошти на демонтажні роботи, вивезення пам`ятника та його зберігання.

Під час наради представники Євромайдану також заявили, що координаційна рада Євромайдану готова надати частину коштів.

Насамкінець наради Хома додав, що під час робіт з демонтажу пам’ятника Леніну, у першу чергу, увага приділятиметься безпеці та забезпеченню громадського порядку.