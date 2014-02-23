ВР скасувала мовний закон Колесніченка
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про засади державної мовної політики»».
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувли 232 народних депутат із 334, зареєстрованих у сесійній залі.
Цим законом передбачається визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про засади державної мовної політики” №5029-VI від 3 липня 2012 року.
Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що закон “Про засади державної мовної політики” є таким, що суперечить Конституції України, положенням Європейської хартії регіональних або міноритарних мов та прийнятий Верховною Радою з грубим порушення процедури, встановленої Конституцією і законами України.
Крім того, зазначається, що закон був прийнятий і введений в дію в нелегітимний спосіб.
Цей закон було підготовлено з метою відновити дію Конституції в частині, що визначає статус української мови як державної та гарантує вільний розвиток мов національних меншин, привести законодавство України у відповідність до норм міжнародного права у мовній сфері та з метою недопущення дії нелегітимного законодавчого акту.
Довідка УНІАН. 3 липня 2012 року Верховна Рада ухвалила закон «Про засади державної мовної політики», що викликало хвилю протестів по всій Україні.
Опозиція заявляла, що закон прийнято з суттєвими порушеннями.
Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в цьому регіоні розмовляє не менше 10% жителів.
10 серпня закон набув чинності.
Після підписання закону Президент України Віктор Янукович доручив створити робочу групу при Кабінеті міністрів з питань підготовки системних пропозицій щодо вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні.