ВР скасувала мовний закон Колесніченка

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувли 232 народних депутат із 334, зареєстрованих у сесійній залі.

Цим законом передбачається визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про засади державної мовної політики” №5029-VI від 3 липня 2012 року.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що закон “Про засади державної мовної політики” є таким, що суперечить Конституції України, положенням Європейської хартії регіональних або міноритарних мов та прийнятий Верховною Радою з грубим порушення процедури, встановленої Конституцією і законами України.

Крім того, зазначається, що закон був прийнятий і введений в дію в нелегітимний спосіб.

Цей закон було підготовлено з метою відновити дію Конституції в частині, що визначає статус української мови як державної та гарантує вільний розвиток мов національних меншин, привести законодавство України у відповідність до норм міжнародного права у мовній сфері та з метою недопущення дії нелегітимного законодавчого акту.

Довідка УНІАН. 3 липня 2012 року Верховна Рада ухвалила закон «Про засади державної мовної політики», що викликало хвилю протестів по всій Україні.

Опозиція заявляла, що закон прийнято з суттєвими порушеннями.

Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в цьому регіоні розмовляє не менше 10% жителів.

10 серпня закон набув чинності.

Після підписання закону Президент України Віктор Янукович доручив створити робочу групу при Кабінеті міністрів з питань підготовки системних пропозицій щодо вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні.