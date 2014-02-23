У Харківській міськраді заявили, що Кернес сьогодні повернеться в місто

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі міської ради, Кернес буде у харківському аеропорту близько 14.45.

У міськраді не уточнили, звідки повертається міський голова та чи планує він зробити підхід до преси.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 лютого, Держприкордонслужба підтвердила інформацію про виїзд до Росії Кернеса та губернатора Харківщини Михайла Добкіна.