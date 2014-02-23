Партія Регіонів звинуватила Януковича у зраді України

Відповідальність за людські жертви у ході зіткнень в Україні лежить на Вікторі Януковичі та його найближчому оточенні.

Про це йдеться у зверненні парламентської фракції Партії регіонів до співвітчизників, розміщеному на сайті партії.

Як говориться в заяві, «ми переживаємо один з найскладніших і трагічніших періодів в історії нашої Батьківщини. Україна виявилася обдуреною і пограбованою, але навіть це ніщо перед горем, з яким зіткнулися десятки українських сімей, які втратили своїх близьких по обидві сторони протистояння. Україну зрадили, а людей зіштовхнули лобами. Вся відповідальність за це лежить на Януковичу і його найближчому оточенні».

«Ми, фракція Партії регіонів у Верховній Раді України і наші однопартійці, рішуче засуджуємо злочинні накази, що призвели до людських жертв, до порожньої скарбниці, величезних боргів, ганьби в очах українського народу і всього світу, внаслідок чого наша країна опинилася на краю прірви, загрози розколу і втрати національного суверенітету. Будь-які спроби вплинути на ситуацію, переконати Президента не були почуті. Мільйонна партія фактично виявилася заручником однієї корумпованої Сім'ї», - говориться в заяві.

Як наголошується, «фракція Партії регіонів представляє інтереси більш як десяти мільйонів виборців України і більш як одного мільйона членів партії. Партія регіонів – це нормальні, працелюбні люди, які люблять свою землю, свій народ, це промисловці, науковці, робітники, лікарі й вчителі. Ми прийшли до парламенту для того, щоб служити Україні та її народу. Фракція Партії регіонів заявляє, що відмінність в думках, іноді – відмінності в ідеології не є перешкодою для спільної роботи на благо України. Бувають різні погляди, але мета у нас одна – єдина, сильна і незалежна Україна».

«Ми засуджуємо втечу і легкодухість Януковича. Ми засуджуємо зраду. Ми засуджуємо злочинні накази, які підставили простих людей, солдатів і офіцерів. Але спроби тотального залякування і самосуду, дестабілізації ситуації в регіонах не прийнятні в демократичному суспільстві», - говориться в заяві.

Звертаючись до однопартійців, фракція ПР заявляє: «Ми зробимо все для того, щоб захистити вас і захистити від тих помилок і злочинів, які були зроблені на самому верху. Фракція Партії регіонів, яка зберігає в своїх лавах більш як сто народних депутатів, продовжує працювати на людей, які нам повірили і на благо всієї країни».