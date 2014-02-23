У Межигір'ї вивчають чорну бухгалтерію Януковича з мільярдними цифрами

Будинок, у якому мешкав, вражає своєю помпезністю. А резиденція за територією більша за місто Вишгород, йдеться в сюжеті ТСН.

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Чорну бухгалтерію сім'ї, яку дістали з води, а це близько 20-ти тисяч документів, будуть ретельно вивчати. "Лише один документ, який у мене в руках - це одна компанія Януковичів сплатила іншій - 56 мільйонів гривень. Було привласнено не менше 10 мільярдів гривень, і це 10 відсотків з того, що ми продивились", - розповідає Дмитро Гнап. Він впевнений, що найважливіші дані таки вдалось знищити.

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Поряд з паперами - інша знахідка - сотні боєприпасів. "Два види пістолета, СВД, АКМ, АКС. Цілу роту можна озброїти, 70-80 людей", - каже Гнап. Самооборонівці впевнені, що на дні є ще чимало куль, є й зброя, поки від неї знаходять лише чохли. Охоронці впевнені, втікаючи, екс-гарант прихопив чимало цікавого. Так, у колекції раритетних авто (площа гаражу з дві тисячі метрів), де зберігається щонайменше півсотні радянських легковиків та військової техніки, зник цінний експонат - "Хьорх" 1935 року, таких і Україні всього 7 моделей. На території резиденції - безпрецендентні заходи безпеки, поряд з морем, ніби-то, протиповітряна частина ПВО. Лише шлях Януковича до села Нові Петрівці відстежувався майже трьома десятками камер. Але, жодних записів "з середини" не знайдено, сервери забрали, дані знищили. Під землею також знайшли купу ходів, але, їх мапи немає.

Те, що Янукович ретельно стежив за свої здоров'ям, свідчать власна ферма та лабораторія. Усе, що пив та їв екс-президент експерти досліджували на радіацію, проводили бактеріологічні та біологічні випробовування.

"Вимірювали все, скільки є заліза, магнію. Він мамалигу любив, от йому привозили 10-15 видів проб з них вибирали ту, яку він буде брати", - розповідає активіст.

Воду для президента очищали щонайменше за дванадцятьма ступенями очистки. Власна АЗС, щонайменше дві котельні, стайня, зоопарк, лазні, гостьові будинки та, навіть, племенний кінологічний центр закритого циклу. Тут - 15 собак англійського та тибетського мастифів та кавказці. Цуценят тут ростили винятково для подарунків, кажуть кінологи, які не покинули тварин.

"Клички він знав, він їх не плутав". - розповідає кінолог. Найбільше кінологів засмучує те, що відвідувачі хотіли вбити вартісних елітних тварин.

Тим часом, у Межигір'ї з'явилась інша проблема - до резиденції намагаються пробратись мародери, яких охоронцям важко стримати.