В Одесі молодики з кийками спалили прапор УПА і вимагали зустрічі з губернатором

Як передає кореспондент УНІАН, дана група активізувалася після мітингу в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, де проходив мітинг противників Евромайдана, організований лідером організації «Молодіжна єдність» Антон Давидченко.

Читайте такожУ Харкові знищили пам'ятний хрест воякам УПА

Відокремилася група, в числі яких багато в масках і касках, а також з георгіївськими стрічками, прийшла на проспект Шевченка - до адміністративної будівлі №1 Одеської обласної державної адміністрації.

Біля адмінбудівлі, озброєні палицями і металевими прутами молодики, які стали перед будівлею і почали скандувати: «Скорик, виходь!». У натовпу був помітний білий прапор з написом «Дозор» (проросійська організація), державні прапори Росії. Міліції практично немає.

Читайте такожУ Харкові спиляли пам'ятний хрест воякам УПА

Хлопці вели себе агресивно - кричали, розмахуючи кийками і прутами. Кричали, що чекають «майданутих» і «Майданутих на палю!», а також робили загрозливі випади в бік журналістів. Не дочекавшись губернатора, вони спалили прапор УПА й пішли по центральних вулицях.

В цей же час інша група аналогічних людей (близько 400 осіб) рухається до бази спецпідрозділу «Беркут», щоб «його захистити».

Міліція в те, що відбувається поки не втручається. Хлопці йдуть вулицями, спалюючи на ходу прапори УПА.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі понад 5 тис. людей пройшли маршем на підтримку Евромайдана. У колоні - дуже багато дітей. В районі перетину вулиць Малої Арнаутської і Пушкінської кілька людей, що йшли з колоною, почали скандувати: «На ОДА!», закликаючи звернутися до Одеської обласної адміністрації. Рух сповільнився, але більшість активістів переконали, що необхідно рухатися на Приморський бульвар.

Біля пам'ятника відбувся мітинг, під час якого один з організаторів одеського Майдану, лідер «Демократичного Альянсу» в Одесі Олексій Чорний сказав журналістам, що в місті, за його даними, багато «титушек», озброєних холодною і вогнепальною зброєю. Тому сьогоднішній марш так ретельно охоронявся. Чорний не виключає, що ще будуть спроби провокацій.

Тернопільським «беркутівцям» керівництво дало кілька днів відпочинку, щоб зняти стрес після Майдану.